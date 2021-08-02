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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ДОЛГИ РОССИЯН ПО КРЕДИТАМ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПРЕВЫСИЛИ 2,3 ТРЛН РУБЛЕЙ


14:19 03.08.2021

Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, в первом полугодии этого года превысили 2,3 трлн рублей. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Об этом пишет портал Banki.ru со ссылкой на ТАСС.

Всего в первом полугодии на исполнении у приставов находилось почти 12 млн исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций задолженности на общую сумму более 2,3 трлн рублей. Таким образом, в первом полугодии средняя сумма взыскиваемого долга перед банками превысила 191,6 тыс. рублей.

В январе этого года на исполнении у приставов находилось 8 млн исполнительных производств о взыскании долгов по кредитам на общую сумму 1,8 трлн рублей.

По данным ФССП, объем долгов граждан по банковским кредитам почти в 3,5 раза превышает аналогичную задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которых приставы в первом полугодии взыскивали свыше 673,7 млрд рублей.
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