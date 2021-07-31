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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В AMAZON ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАМЕДЛИЛСЯ ТЕМП РОСТА ДОХОДОВ
14:02 02.08.2021
По итогам второго квартала Amazon отчитался о росте выручки на 27% до $113,08 млрд, но котировки компании снизились, передает CNBC.
Выручка компании не оправдала ожидания аналитиков, которые прогнозировали выручку в $115,2 млрд по итогам квартала, компания показала значительное замедление темпов роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда выручка Amazon выросла на 41%.
Финансовый директор Amazon Брайан Ославский связал снижение темпов с высокой сравнительной базой прошлого года, когда темпы роста во время пандемии выросли до 35-45%. "Мы знаем, что будет больше отпусков и мобильности, чего люди, вероятно, избегали в прошлом году. Кроме покупки они занимаются другими вещами", – отметил Ославский.
Он добавил, что Amazon ожидает замедления роста в следующие несколько кварталов.
Подразделение Amazon, которое занимается продажей рекламы и другими услугами, за этот период увеличило выручку на 87% в годовом исчислении. Выручка Amazon Web Services выросла на 37% – до $14,81 млрд. Прибыль компании за аналогичный период выросла на 48,4% – $7,7 млрд. Отмечается, что этому способствовали рост выручки от облачных сервисов, рекламы и подписок. Прибыль в пересчете на акцию составила $15,12.
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