В Китае во вторник сошел с конвейера первый в мире поезд на магнитной подушке с проектной скоростью движения 600 км/ч.

Новая транспортная система на магнитной подушке была публично представлена в городе Циндао провинции Шаньдун на Востоке Китая, сообщает Синьхуа.

Поезд, полностью разработанный Китаем, является новейшим научно-техническим достижением страны в сфере рельсового транспорта.

Ранее в Китае запустили автономный поезд, который разгоняется до 350 км/ч.