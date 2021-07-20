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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПОЕЗД НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ 600 КМ/Ч СОЗДАЛИ В КИТАЕ
11:46 21.07.2021
В Китае во вторник сошел с конвейера первый в мире поезд на магнитной подушке с проектной скоростью движения 600 км/ч.
Новая транспортная система на магнитной подушке была публично представлена в городе Циндао провинции Шаньдун на Востоке Китая, сообщает Синьхуа.
Поезд, полностью разработанный Китаем, является новейшим научно-техническим достижением страны в сфере рельсового транспорта.
Ранее в Китае запустили автономный поезд, который разгоняется до 350 км/ч.
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