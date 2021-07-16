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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


В ЮНЕП ПРИЗЫВАЮТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ


12:18 19.07.2021

Последнее десятилетие было самым жарким в истории человечества. Участившиеся апокалиптические пожары и наводнения, циклоны и ураганы становятся новой нормой, а нынешний уровень выбросов CO2 на 62% выше, чем в 1990 году, когда только начинались международные переговоры об изменении климата, говорится в докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Эксперты ЮНЕП уверены, что в этих условиях человечество вступило в соревнование со временем, приспосабливаясь к быстро меняющемуся климату, сообщает Центр новостей ООН.

Строительная отрасль, на долю которой приходится 38% общих мировых выбросов CO2, связанных с энергетическим сектором, играет и будет играть важную роль в процессе этой адаптации и достижении цели сдержать повышение глобального потепления не больше, чем на 2 градуса по Цельсию.

Согласно докладу ЮНЕП "Практическое руководство по строительству устойчивых к изменению климата зданий и сообществ", сегодня есть возможность строить экологические здания, которые способны выдержать ураганы, наводнения и землетрясения.

Согласно результатам исследований, к 2050 году высокая температура воздуха станет нормой для 1,6 млрд человек, живущих в более чем 970 городах, которые и сами по себе в отличие от деревень являются "островами тепла".

Но природа предлагает пути выживания. Горожане могут разбивать парки и высаживать зелень, чтобы снизить жару в городах, поскольку деревья и другие растения охлаждают окружающую среду, создают тень и выделяют влагу через свои листья. Улучшение инфраструктуры также поможет снизить температуру внутри зданий.

Ожидается, что по мере изменения климата значительно более частыми станут циклоны и штормы. Они могут оказывать влияние на здания разным образом. Например – сорвать крышу или повредить конструкцию и фундамент здания. С целью уменьшения такой угрозы жители могут строить дома круглой формы, учитывая оптимальную аэродинамическую структуру, что позволяет уменьшить силу ветра.

Немаловажную роль играет и дизайн крыши. Прочные связи между фундаментом и крышей очень важны при строительстве ветроустойчивых домов. Крыши с несколькими уклонами могут хорошо противостоять сильному ветру, а установка центральных валов снижает силу ветра и давление на крышу за счет всасывания воздуха снаружи.

В ЮНЕП уверены, что в ходе восстановления после пандемии необходимо преодолевать социальное неравенство и одновременно инвестировать в экономическое развитие, которое принесет пользу человечеству и природе.
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