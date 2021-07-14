Евросоюз стремится минимизировать риски, связанные с импортом продукции третьих стран, не имеющих фискальных стимулов для сокращения выбросов двуокиси углерода и поставляющих на рынок ЕС товары, изготовленные с высокой степенью эмиссии СО2. Об этом в среду в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению пакета экономических и социальных предложений Еврокомиссии по достижению климатических целей Евросоюза заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилон

«ЕС в борьбе с климатическими изменениями играет роль лидера, но начало такой работы содержит определенные риски. Мы называем их «углеродными утечками», - когда производство перемещается в страны, где экологические стандарты ниже, или, наоборот, на европейский рынок попадают импортируемые товары с высоким содержанием вредных выбросов. Чтобы избежать этого, мы представили товары, ввозимые на наш рынок. По этой причине мы представили CBAM - Сarbon order adjustment mechanism (Пограничный механизм углеродного регулирования)», - сказал еврокомиссар, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что Евросоюз будет вводить в действие механизм, предусматривающий компенсаторные меры к производителям, которые не заботятся о снижении углеродистой емкости своей продукции. Это будет вводиться поэтапно, в полном соответствии с правилами ВТО. При расчетах будет устанавливаться одинакова «углеродная» цена как для импорта из третьих стран, так и для товаров, произведенных на территории ЕС.

Как подчеркнул Джентилони, CBAM станет своеобразной регуляторной «премьерой» на международном уровне, так как до этого подобные механизмы не применялись.

«CBAM - это не налог, это мероприятие по охране окружающей природной среды. Но мы также должны ввести налоги, которые будут влиять положительно на поведение производителей. Именно поэтому мы пересматриваем сейчас налоговую Директиву в сфере энергетики. Этому документу уже 20 лет, он все еще ориентирован на финансирование и субсидии в отрасль углеродного горючего. Мы должны отменить налоговые исключения для углеродного топлива и изменить методику налогообложения в сфере энергетики, установить надлежащую цену для углеродных выбросов и стимулировать положительную (зеленую) эволюцию», - сказал еврокомиссар.

Как говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, Пограничный механизм углеродного регулирования (CBAM) поможет формировать цены на импорт из третьих стран с учетом риска «углеродных утечек». Это должно способствовать снижению выбросов двуокиси углерода по всему миру, вместо того, чтобы выталкивать производство товаров из Европы в страны с низкой ценой выбросов СО2. Этот инструмент также будет способствовать координации политики по снижению вредных выбросов в странах, которые являются торговыми партнерами ЕС, их движению в том же климатическом направлении, в котором движется Евросоюз.

Представители Еврокомиссии во время разъяснения на экспертном уровне отметили, что CBAM предназначен для стимулирования климатических инноваций в промышленных компаниях и не направлен против отдельных стран. При этом он безусловно будет учитывать, если третья страна имеет более низкий уровень цен на углеродные выбросы, нежели применяемый в ЕС. В таком случае эта разница будет компенсироваться введением пограничного сбора.

Введение этого механизма CBAM планируется осуществить в два этапа. В период с 2023 по 2025 годы ЕС будет просить экспортеров, поставляющих продукцию в ЕС, предоставлять информацию об углеродной емкости продукции и будет проводить соответствующий мониторинг. Поэтому у внешних производителей будет время, чтобы адаптироваться к новым требованиям. Уже с 2026 года ЕС будет применять соответствующий «углеродный» сбор на границах ко всему импорту, произведенному с привлечением чрезмерной эмиссии двуокиси углерода.

В июне 2021 года Совет ЕС и Европарламент приняли Европейский климатический закон, который предусматривает правовые обязательства ЕС в достижении климатической нейтральности до 2050 года. Этот же документ определяет промежуточную цель по уменьшению вредных выбросов на 55 процентов уже к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.