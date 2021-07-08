ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в июне снизила прогноз мирового сбора зерна в 2021 году до 2,817 млрд тонн. Об этом сообщается в ежемесячной сводке предложения зерновых и спроса на них.

При этом новый прогноз остается на 1,7%, или на 47,8 млн тонн, выше, чем в 2020 году, что может стать новым рекордным уровнем.

Прогноз производства фуражных зерновых снижен на 3 млн тонн, до 1,513 млрд тонн. "Такая корректировка главным образом обусловлена значительным сокращением прогноза сбора кукурузы в Бразилии, где засуха привела к снижению видов на урожай", - поясняется в документе.

Оценка сбора пшеницы уменьшена на 1 млн тонн, до 784,7 млн тонн из-за засухи на Ближнем Востоке.

В то же время прогноз по производству риса повышен до рекордного показателя - 519,5 млн тонн, это на 1% больше, чем в 2020 году.

Ожидаемый объем потребления зерновых в мире в 2021/2022 сельхозгоду сократился на 15 млн тонн, до 2,81 млрд тонн. Это на 1,5% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. Понижения прогноза в основном обусловлен более низким, чем прогнозировалось ранее, потреблением кукурузы в Китае в кормовых целях, поясняют эксперты.

В то же время ФАО повысила оценку запасов зерновых в мире на конец 2021/2022 сельхозгода до 836 млн тонн, что на 2,4% больше, чем было годом ранее. Таким образом, впервые с 2017/2018 сельхозгода объем запасов зерновых на конец сезона может превысить уровень начала сезона. Основной причиной повышения прогноза стало ожидаемое увеличение запасов кукурузы в Китае, отмечается в сообщении.