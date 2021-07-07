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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕС МОБИЛИЗУЕТ €17 МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
16:46 07.07.2021
Европейский Союз мобилизует 17 млрд евро инвестиций для стран инициативы "Восточное партнерство". Об этом еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи сообщил во время выступления на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва).
"Я хочу объявить очень положительное сообщение для стран "Восточного партнерства", в частности для Украины, о новом существенном экономическом и инвестиционном плане для региона. Мы мобилизуем 17 миллиардов евро инвестиций для региона для того, чтобы построить новые, более устойчивые и более динамичные экономики и общества в регионе", - сказал еврокомиссар, которого цитирует Укринформ.
Евросоюз 2 июля представил видение относительно будущего программы "Восточного партнерства", которое включает широкий план экономического развития и инвестиций в объеме 2,3 миллиарда евро для всех шести стран-партнеров: Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, а также Беларуси.
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