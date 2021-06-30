Правительство Словакии с 9 июля вводит обязательный 14-дневный карантин для невакцинированных путешественников, которые будут въезжать в страну.

От него будут освобождаться лица, которые полностью или одной дозой вакцинировались против COVID-19 не позднее чем за 14 дней до пересечения границы, передает Укринформ со ссылкой на Slovak Spectator.

После пересечения словацкой границы вакцинированные лица должны будут заполнить специальный электронный формуляр. Первый тест на COVID-19 для освобождения от 14-дневного карантина можно будет сдать на пятый день. Дети 12-18 лет будут освобождаться от карантина в случае вакцинации родителей. В то же время уже после 9 августа они будут освобождаться от карантина только в случае вакцинации.

При этом в период с 9 июля по 9 августа все трансграничные пассажиры должны показывать на словацкой границе отрицательные результаты ПЦР-теста, выполненного не ранее чем за 7 дней до пересечения границы. После 9 августа все вакцинированы трансграничные путешественники смогут избежать обязательно карантина только после представления сертификата вакцинации. В противном случае он них потребуется регистрация в системе и последующий карантин, от которого могут освободить после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на пятый день после пересечения границы страны.

В правительстве Словакии не скрывают, что таким образом они будут пытаться увеличить количество вакцинированных лиц среди населения страны.

В мире по состоянию на утро 1 июля зафиксировано почти 183 млн случаев заражения коронавирусом, из них 3 962 879 – летальных, выздоровели уже более 167,5 млн человек.