Численность международных трудовых мигрантов в мире выросла на три процента по сравнению с 2017 годом и достигла 169 миллионов. Об этом говорят последние данные Международной организации труда (МОТ).

Почти на 2%, или на 3,2 миллиона, увеличилась с 2017 года и доля молодых мигрантов (в возрасте от 15 до 24 лет). В 2019 году их насчитывалось 16,8 миллиона.

В только что вышедшем докладе «Глобальные оценки международной трудовой миграции: результаты и методика» (ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology) отмечается, что в 2019 году международные трудовые мигранты составляли почти пять процентов всех трудовых ресурсов, будучи неотъемлемой частью мировой экономики.

В то же время многие трудовые мигранты нередко трудятся на временной, неформальной, лишенной гарантий основе, а значит, подвергаются повышенному риску с точки зрения безопасности, потери работы, ухудшения условий труда. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, лишь усугубил для них эти риски, в особенности для трудовых мигрантов-женщин, которые непропорционально часто заняты низкооплачиваемым и неквалифицированным трудом, не имея при этом возможности в полной мере воспользоваться социальной защитой или получить необходимую поддержку.

Более двух третей международных трудовых мигрантов сосредоточено в странах с высоким уровнем доходов. Из 169 миллионов международных трудовых мигрантов 63,8 млн (37,7%) работают в Европе и Центральной Азии. Еще 43,3 млн (25,6%) – на Американском континенте. Таким образом на Европу, Центральную Азию и Американский континент в совокупности приходится 63,3% всех трудовых мигрантов.

Арабские государства и Азиатско-Тихоокеанский регион принимают примерно по 24 миллиона трудовых мигрантов, что в совокупности составляет 28,5% всех трудовых мигрантов. В Африке трудовых мигрантов насчитывается 13,7 млн, то есть 8,1% от их общей численности.

Большинство трудовых мигрантов, 99 миллионов, составляют мужчины, женщин насчитывается 70 миллионов.

Женщины в качестве трудовых мигрантов сталкиваются с более серьезными препятствиями социально-экономического характера и чаще мигрируют в роли сопровождающих членов семьи и не с целью поиска работы. При трудоустройстве они нередко сталкиваются с гендерной дискриминацией и отсутствием связей, что затрудняет сочетание трудовой и семейной жизни в чужой стране.

Доля молодежи среди международных трудовых мигрантов за период с 2017 по 2019 годы выросла с 8,3% до 10,0%. Скорее всего этот рост связан с высоким уровнем безработицы среди молодежи во многих развивающихся странах. Подавляющее же большинство трудовых мигрантов (86,5%) по-прежнему составляют люди основного трудоспособного возраста (25-64 года).

Во многих регионах трудовые мигранты составляют значительную часть рабочей силы, внося существенный вклад в социально-экономическое развитие стран пребывания и выполняя основную работу в таких важных секторах, как здравоохранение, транспорт, сфера услуг, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

По приведенным в докладе данным, 66,2% трудовых мигрантов занято в сфере услуг, 26,7% – в промышленности, 7,1% – в сельском хозяйстве. При этом, однако, между отраслями существуют значительные различия гендерного плана: в сфере услуг женщин среди трудовых мигрантов больше, чем в других секторах, - отчасти это объясняется растущим спросом на работников сферы ухода, в том числе в здравоохранении и домашней работе. В промышленности же выше доля мужчин-мигрантов.

«Политика в области трудовой миграции не может быть эффективной без качественных статистических данных, - сказал главный статистик МОТ, директор Департамента статистики Рафаэль Диес де Медина. – В этом докладе даются обоснованные оценки, построенные на надежных методах и данных из взаимодополняющих источников. Для стран мира это может стать подспорьем в поисках ответных мер на изменения в предложении и спросе на рабочую силу, способствовать инновациям, обеспечению устойчивого развития, передаче и совершенствованию навыков».