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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛОВИНУ ГЛОБАЛЬНОГО ВВП


09:22 28.06.2021

Более 90% всех предприятий в мире относятся к категории микро, малого и среднего бизнеса и обеспечивают половину глобального ВВП.

Малый и средний бизнес обеспечивает 70% всех рабочих мест в мире, а его доля в мировом ВВП составляет 50%. Таким образом, предприятия микро, малого и среднего бизнеса являются ключевыми участниками восстановления экономики, сообщает Центр новостей ООН.

Но на них же приходится и основной удар в случае кризиса, особенно если предприятие принадлежит представителю более уязвимой группы населения, будь то женщины, люди с ограниченными возможностями или мигранты.

Например, согласно данным исследования Международного торгового центра о воздействии пандемии COVID-19 на бизнес, проведенного в 136 странах, 62% малых предприятий, возглавляемых женщинами, серьезно пострадали во время кризиса. В то время как среди предприятий, возглавляемых мужчинами, этот показатель составляет 50%.

"Мы должны извлечь уроки из пандемии, чтобы повысить устойчивость малых предприятий к кризису, - призвала глава Международного торгового центра Памела Кок-Хамильтон. - По нашим оценкам, пандемия оказала крайне негативное воздействие на две трети микропредприятий, и лишь на половину всех крупных фирм. Нам также известно, что в первые три месяца пандемии четверть всех малых компаний, и лишь каждая десятая крупная фирма, оказались перед угрозой закрытия".

Специалисты учреждений ООН призывают помочь малым и средним предприятиям пережить нынешний кризис и лучше подготовиться к противостоять другим. В частности, речь идет о финансовой поддержке: рекомендуется, например, увеличить объем ежегодных инвестиций в малый и средний бизнес в развивающихся странах на 1 триллион долларов.
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