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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
MICROSOFT ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВИЛА WINDOWS 11
10:24 25.06.2021
Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы - Windows 11. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Microsoft.
Новая ОС позиционируется как крупнейшее обновление в течение последнего десятилетия.
Одно из самых заметных визуальных изменений - перемещение клавиши «Пуск» с левого нижнего угла к центру, что отчасти напоминает интерфейс iMac. Кроме того, новое меню «Пуск» будет содержать активные плитки (Live Tiles), которые внедряли в Windows 8.
Дизайн Windows 11 стал еще более упрощенным. Теперь все окна, иконки и стандартные продукты Microsoft будут отображаться с закругленными краями.
В Windows 11 также появится функция Snap Layouts, что позволит пользователям переключать приложения между различными режимами работы.
Как сообщалось, компания Microsoft объявила, что с 14 октября 2025 года прекратит поддержку Windows 10.
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