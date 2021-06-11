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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


G7 ОПРЕДЕЛИЛА 6 ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА


09:52 14.06.2021

Лидеры государств "Группы семи" на трехдневном саммите в Британии определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты. Об этом говорится в одобренном коммюнике, текст которого был обнародован в воскресенье после обеда.

Первый приоритет - остановить пандемию и подготовиться к будущему, активизировав международные усилия, чтобы вакцинировать весь мир. G7 ставит целью предоставить как можно больше безопасных вакцин как можно большему количеству людей.

"Общие обязательства G7 с начала пандемии предусматривают в целом предоставление более двух миллиардов доз вакцины, включая обязательства, взятые нами в феврале 2021 года, когда мы в последний раз встречались, и здесь, в Карбис-Бей, предоставить один миллиард доз в течение следующего года", - говорится в коммюнике, который цитирует "Европейская правда".

Одновременно лидеры G7 пообещали создать соответствующие рамки для усиления коллективной обороны от угроз глобальному здоровью, увеличив и координируя глобальные производственные мощности на всех континентах; улучшив систему раннего предупреждения; и поддерживая науку для сокращения цикла разработки безопасных и эффективных вакцин, методов лечения и тестов с 300 до 100 дней.

Второй приоритет - оживление экономики. Его лидеры G7 хотят реализовать, внедряя планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере 12 триллионов долларов, выделенных во время пандемии. Основная цель - способствовать экономическому росту в будущем, с планами, которые создают рабочие места, инвестируют в инфраструктуру, стимулируют инновации, поддерживают людей.

Третий приоритет - обеспечить будущее процветание, выступая за более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы, более устойчивую глобальную экономику и более справедливую глобальную налоговую систему.

Четвертый приоритет - защитить планету, поддерживая зеленую революцию, которая создает рабочие места, сокращает выбросы и стремится ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса.

Лидеры G7 обязались достичь нулевого уровня выбросов не позднее 2050 года сократив вдвое свои коллективные выбросы за два десятилетия до 2030 года, увеличив и улучшив финансирования борьбы с изменением климата до 2025 года; и сохранить или защитить не менее 30% своей суши и океанов до 2030 года.

Пятый приоритет - укрепить партнерские отношения с другими людьми по всему миру.

G7 обещает развивать новые партнерства путем поэтапного изменения своего подхода к инвестициям в инфраструктуру, в том числе через инициативу экологически чистого и зеленого роста. G7 стремится углубить свое нынешнее партнерство к новому соглашению с Африкой, в том числе за счет увеличения поддержки со стороны Международного валютного фонда странам, которые наиболее нуждаются в поддержке.

Шестой приоритет - воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в мире, который постоянно меняется.

"Мы будем использовать силу демократии, свободы, равенства, верховенства права и уважения прав человека, чтобы ответить на важнейшие вопросы и преодолеть самые серьезные проблемы.

Мы будем делать это таким образом, чтобы ценить личность и продвигать равенство, особенно гендерное равенство, в том числе путем поддержки цели по привлечению 40 млн девочек в образование и выделение не менее 2¾ миллиарда долларов в Глобальное партнерство в области образования", - говорится в принятом документе.
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