Европейский парламент и Португальское председательство ЕС подписали регуляторные правила, устанавливающие Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества - «Глобальная Европа» (NDICI-Global Europe) на период 2021-2027 годов. Такая информация обнародована в среду на сайте Европейского Совета.

«NDICI-Global Europe является главным финансовым инструментом для внешних действий ЕС, и имеет наибольшую важность в свете тяжелых экономических и социальных последствий пандемии COVID-19 для всего мира. С финансированием в 79,5 млрд евро в текущих ценах на период 2021-2027 годов, на 10 процентов больше по сравнению с предыдущим бюджетным циклом, этот инструмент будет покрывать сотрудничество ЕС со всеми третьими странами», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как отмечается, инструмент NDICI-Global Europe будет состоять из трех главных частей.

Первая - географический компонент, который будет способствовать развитию сотрудничества со странами-партнерами в регионах Европейского соседства, регионе Африки к югу от Сахары, охватит Азиатский и Тихоокеанский, Американский и Карибский регионы.

Этот ресурс будет сосредоточен на совершенствовании системы управления, инклюзивном росте, достижении климатических и природоохранных целей. Страны, принадлежащие к Европейскому соседству, смогут воспользоваться программами в сфере европейской политики по поддержке и развитию регионального сотрудничества и интеграции во внутренний рынок ЕС.

Общее финансирование на это направление предусмотрено в объеме 60 миллиардов 388 миллионов евро, из которых региону Европейского соседства назначается 19 миллиардов 323 миллиона евро.

Вторая составляющая инструмента NDICI-Global Europe - тематическая. Она предусматривает выделение 6 миллиардов 358 миллионов евро на достижение целей устойчивого развития на глобальном уровне, включая развитие гражданского общества. Программы ЕС будут сосредоточены на поддержке прав человека и демократии, стабильности и мира, а также на преодолении глобальных вызовов в сфере здравоохранения, образования и профессиональной подготовки, защиты женщин и детей, социальной защиты, культуры, миграции и климатических изменений.

Третья составляющая инструмента международного сотрудничества ЕС - быстрое реагирование, на которое выделяется 3 миллиарда 182 миллиона евро. Эта сфера охватит кризис-менеджмент, предотвращение конфликтов и развитие мира.

Инструмент NDICI-Global Europe создан в качестве средства, позволяющего быстро и гибко реагировать на развитие событий в мире, который стремительно меняется. Для преодоления неожиданных кризисов, событий и быстрого реагирования на новые кризисы эта финансовая программа предусматривает выделение резерва в 9 миллиардов 534 миллионов евро.

Как сообщалось, Евросоюз принял беспрецедентный бюджет на 2021-2027 годы в объеме более 1,8 триллиона евро, который будет направлен на цели экономического возрождения после кризиса COVID-19, достижение целей Европейского зеленого соглашения и укрепление внешнеполитических позиций ЕС, включая усиление глобальной стратегической автономии Евросоюза.