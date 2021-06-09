ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕВРОСОЮЗ СОГЛАСОВАЛ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЕВРОПА»


11:45 10.06.2021

Европейский парламент и Португальское председательство ЕС подписали регуляторные правила, устанавливающие Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества - «Глобальная Европа» (NDICI-Global Europe) на период 2021-2027 годов. Такая информация обнародована в среду на сайте Европейского Совета.

«NDICI-Global Europe является главным финансовым инструментом для внешних действий ЕС, и имеет наибольшую важность в свете тяжелых экономических и социальных последствий пандемии COVID-19 для всего мира. С финансированием в 79,5 млрд евро в текущих ценах на период 2021-2027 годов, на 10 процентов больше по сравнению с предыдущим бюджетным циклом, этот инструмент будет покрывать сотрудничество ЕС со всеми третьими странами», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как отмечается, инструмент NDICI-Global Europe будет состоять из трех главных частей.

Первая - географический компонент, который будет способствовать развитию сотрудничества со странами-партнерами в регионах Европейского соседства, регионе Африки к югу от Сахары, охватит Азиатский и Тихоокеанский, Американский и Карибский регионы.

Этот ресурс будет сосредоточен на совершенствовании системы управления, инклюзивном росте, достижении климатических и природоохранных целей. Страны, принадлежащие к Европейскому соседству, смогут воспользоваться программами в сфере европейской политики по поддержке и развитию регионального сотрудничества и интеграции во внутренний рынок ЕС.

Общее финансирование на это направление предусмотрено в объеме 60 миллиардов 388 миллионов евро, из которых региону Европейского соседства назначается 19 миллиардов 323 миллиона евро.

Вторая составляющая инструмента NDICI-Global Europe - тематическая. Она предусматривает выделение 6 миллиардов 358 миллионов евро на достижение целей устойчивого развития на глобальном уровне, включая развитие гражданского общества. Программы ЕС будут сосредоточены на поддержке прав человека и демократии, стабильности и мира, а также на преодолении глобальных вызовов в сфере здравоохранения, образования и профессиональной подготовки, защиты женщин и детей, социальной защиты, культуры, миграции и климатических изменений.

Третья составляющая инструмента международного сотрудничества ЕС - быстрое реагирование, на которое выделяется 3 миллиарда 182 миллиона евро. Эта сфера охватит кризис-менеджмент, предотвращение конфликтов и развитие мира.

Инструмент NDICI-Global Europe создан в качестве средства, позволяющего быстро и гибко реагировать на развитие событий в мире, который стремительно меняется. Для преодоления неожиданных кризисов, событий и быстрого реагирования на новые кризисы эта финансовая программа предусматривает выделение резерва в 9 миллиардов 534 миллионов евро.

Как сообщалось, Евросоюз принял беспрецедентный бюджет на 2021-2027 годы в объеме более 1,8 триллиона евро, который будет направлен на цели экономического возрождения после кризиса COVID-19, достижение целей Европейского зеленого соглашения и укрепление внешнеполитических позиций ЕС, включая усиление глобальной стратегической автономии Евросоюза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2021
валюта курс
EUR 3.0465
USD 2.5007
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0465 -0.0232
USD 2.5007 -0.0215
RUB 3.4694 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0380 3.0430
USD 2.4980 2.5020
RUB 3.4550 3.4630
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 87.7000 88.2000
USD/RUB 72.2000 72.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте