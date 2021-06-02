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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ПРАВИЛА ВВОЗА НАЛИЧНЫХ В ЕВРОСОЮЗ ИЗМЕНИЛИСЬ


10:24 03.06.2021

С 3 июня таможенные органы ЕС будут применять новые правила перевозки наличных в сумме более 10 тыс. евро через таможенную границу Евросоюза, принятые для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности. Такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.

«В контексте усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, уже обязаны заполнять декларации о наличных, если везут наличные в сумме 10 тысяч евро или более, а также в других валютах, в акциях или чеках», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как отмечается, с 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:

в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из обращения, но все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;

условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;

золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;

золотые слитки, самородки с содержанием золота минимум 99,5%.

Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки по почте или курьером. Человек, который отправляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.

По решению таможенных органов, такие требования по таможенному декларированию могут распространяться и на суммы, менее 10 тысяч евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.

Если перевозчик денег не подал декларацию, или будет установлено незаконное происхождение этой наличности, деньги будут конфискованы, а тот, кто причастен к их перевозке, будет привлечен к ответственности, включая взыскание значительных сумм.

Таможенная декларация на перевозку наличных должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе на тех, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.

Евросоюз проводит целенаправленную политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках реализации Плана действий по борьбе с отмыванием денег Евросоюз постоянно обновляет перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски.

Сейчас, по данным FATF (Группа по разработке финансовых средств борьбы с отмыванием денег), в такой перечень входит 21 страна мира.
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