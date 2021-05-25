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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
АГЕНТСТВО ЕС ПО ВОЗДУШНОМУ ДВИЖЕНИЮ РЕКОМЕНДУЕТ ОБЛЕТАТЬ БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ БАЛТИЮ
10:52 26.05.2021
Европейское агентство по контролю за воздушным движением Eurocontrol сообщило во вторник, что около 100 рейсов европейских и британских перевозчиков летают над Беларусью каждый день, и было бы лучше, если бы эти рейсы пересекали страны Балтии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Авиакомпании, избегающие воздушного пространства Беларуси, могут иметь дополнительные затраты времени и топлива в зависимости от маршрута. Маршруты дальних перевозок, как правило, пострадают в меньшей степени", - сообщили в Eurocontrol.
В комментарии говорится, что над Беларусью ежедневно летают около 400 гражданских самолетов, в том числе 300 транзитных, из которых около 100 эксплуатируются авиакомпаниями ЕС или Великобритании.
"Наиболее эффективным маршрутом для большинства перевозчиков, пролетающих над Беларусью, будет изменение маршрута через страны Балтии", - заявили в Eurocontrol.
Eurocontrol взимает сборы за пролет над Беларусью, которые в 2019 году составили 85 миллионов евро.
Изменения также затронут около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.
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