США, Великобритания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Ирландия приняли решение квалифицировать угрозу применения ракет «воздух-воздух» по отношению к рейсу FR4978, которым летел Роман Протасевич, как акт государственного терроризма.

Запущен механизм введения полного запрета гражданских полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Кроме того, страны намерены добиться запрета на участие Беларуси в Интерполе и других международных организациях.

Высокопоставленные парламентарии из ЕС и США также призвали все страны НАТО ввести санкции в отношении властей Беларуси за совершение «пиратской» атаки на гражданском авиамаршруте между двумя странами НАТО.