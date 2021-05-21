|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
РЯД СТРАН ИНИЦИИРУЕТ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ГРАЖДАНСКИХ ПОЛЕТОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ
10:34 24.05.2021
США, Великобритания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Ирландия приняли решение квалифицировать угрозу применения ракет «воздух-воздух» по отношению к рейсу FR4978, которым летел Роман Протасевич, как акт государственного терроризма.
Запущен механизм введения полного запрета гражданских полетов в воздушном пространстве Беларуси.
Кроме того, страны намерены добиться запрета на участие Беларуси в Интерполе и других международных организациях.
Высокопоставленные парламентарии из ЕС и США также призвали все страны НАТО ввести санкции в отношении властей Беларуси за совершение «пиратской» атаки на гражданском авиамаршруте между двумя странами НАТО.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2021
Курсы в банках
на 24.05.2021
Конвертация в банках
на 24.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте