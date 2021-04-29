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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛ ДВА НОУТБУКА С НОВЕЙШИМ ПРОЦЕССОРОМ И МОЩНОЙ ВИДЕОКАРТОЙ


14:42 29.04.2021

Южнокорейская компания Samsung представила новые ноутбуки Galaxy Book Pro 360 и Galaxy Book Pro. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap.

Ноутбуки появятся на полках магазинов в мире с 14 мая.

Оба устройства имеют процессор Intel 11-го поколения и видеокарту Intel Iris Xe. Они стали первым ноутбуками Samsung с Super AMOLED дисплеями.

Отмечается, что сенсорный экран Galaxy Book Pro 360 доступен в двух вариантах - 39,6 см и 33,8 см. В зависимости от карты памяти его цена составит от 1 620 до 2 470 долларов США.

Galaxy Book Pro также доступен в двух вариантах - 39,6 см и 33,8. Он будет стоить от 1 170 до 2 270 долларов США.

При этом 33,8-сантиметровый Galaxy Book Pro весит всего 0,87 кг и имеет толщину 11,2 мм. Таким образом, он является самым легким и самым тонким ноутбуком в серии Galaxy Book.

Ранее южнокорейская компания Samsung представила новую линейку мониторов с высоким разрешением.
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