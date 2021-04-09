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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


В ООН ОБЪЯВИЛИ О НОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПО ОЧИСТКЕ ОКЕАНОВ ОТ МУСОРА


11:00 12.04.2021

Сегодня побережье многих развивающихся стран усеяно пластиковыми бутылками, рыболовными снастями и разного рода упаковками. В период пандемии горы этого мусора пополнили одноразовые маски и перчатки.

На днях учреждения системы ООН объявили о новой инициативе по борьбе с морским мусором и очистке мирового океана, сообщает Центр новостей ООН.

В рамках нового проекта будет проверено наличие в достаточном количестве мусороприемных сооружений в портах бедных стран. Кроме того, будут проведены информационно-просветительские мероприятия для работников секторов судоходства и рыболовства. Планируются меры по обеспечению маркировки рыболовных снастей с тем, чтобы можно было определить их владельца, если они были утеряны или выброшены в море.

Каждый год мы выбрасываем 300 млн тонн пластиковых отходов, которые попадают в реки и океаны, а потом и в наши желудки. От них гибнут птицы и рыбы и животные, как в океанах, так и на суше.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международная морская организация (ИМО) и 30 стран надеются, что их новая масштабная инициатива под названием GloLitter станет важным вкладом в борьбу с морским мусором и очистке мирового океана.

В рамках проекта GloLitter основное внимание будет уделяться сокращению использования пластика в секторе морского транспорта и рыболовства. Будут также внедряться новейшие технологии по переработке продукции из пластика.
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