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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЯПОНИЯ СБРОСИТ ОЧИЩЕННУЮ РАДИОАКТИВНУЮ ВОДУ С «ФУКУСИМЫ» В ОКЕАН
13:59 09.04.2021
Японское правительство решило сбросить очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции «Фукусима» в океан. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Kyodo.
Отмечается, что специальная комиссия еще в 2020 году рекомендовала правительству это сделать, но такое решение вызвало широкое общественное недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии.
На данный момент очищенные водные отходы с АЭС «Фукусима» хранятся в специализированных резервуарах и по-прежнему содержат радиоактивный тритий.
Источники говорят, что власти Японии собираются снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами и лишь затем начать сброс воды в океан – через пару лет.
В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках. В результате стихийного бедствия в 2011 году погибли 15,9 тыс. человек, 2,5 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
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