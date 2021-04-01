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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ВО ФРАНЦИИ ЗАПУСТИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ САЙТ ОБ ОПАСНЫХ ТОВАРАХ
11:46 02.04.2021
Правительство Франции начало работу онлайн-платформы, через которую граждане будут получать информацию об изъятии из продажи некачественной или опасной продукции. Об этом сообщило 1 апреля Министерство экономики, финансов и экономического восстановления Франции.
На сайте RappelConso в ежедневном режиме будет обновляться информация о выявленной некачественной или опасной продукции с целью предупреждения потребителей, передает Укринформ.
Информирование включает изображение товара, его описание, сообщение о рисках, которые он представляет, информацию о производителе, торговых сетях распространения, а также источниках получения сигнала об опасности.
Только в первый день работы сайта французское правительство предупредило граждан о по меньшей мере семи опасных товарах. Всего на сайте сейчас размещено 162 предупреждения о несоответствующей продукции из более десятка категорий: продукты питания, одежда, товары для детей, спорт и развлечения, гигиена, хозяйственные товары, авто-мото, электротовары и другие.
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