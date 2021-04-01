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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ - ВТО


13:44 01.04.2021

Объемы международной торговли, сократившиеся из-за пандемии на 5,3%, могут вырасти уже в этом году на 8% и еще на 4% – в следующем. С таким прогнозом выступили эксперты Всемирной торговой организации, опираясь на данные о более высоких, чем ожидалось, темпах восстановления торговли во второй половине прошлого года, сообщает Центр новостей ООН.

Вместе с тем, выступая вчера на пресс-конференции, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, предупредила, что распространение коронавируса все еще может оказать негативное влияние на ситуацию в сфере международной торговли. "Оперативное, глобальное и равномерное разворачивание программ вакцинации – это лучший метод стимулирования экономики и ее устойчивого восстановления, к которому мы все стремимся, – подчеркнула она. – Наращивание объемов производства вакцин позволит быстрее открыть предприятия и школы и восстановить экономику".

Специалисты ВТО призывают не вводить ограничения на международную торговлю и обеспечить нормальную работу рынков. "Это крайне важно как для здравоохранения, так и для восстановления экономики", – добавила глава ВТО.

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, система международной торговли продолжала эффективно функционировать, что позволило предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
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