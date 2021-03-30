Японские строительные компании рассчитывают сократить эмиссии углекислого газа за счет перехода от обычного бетона к его более экологичным разновидностям. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Компания «Тайсэй» выступила с инициативой, позволяющей уйти от цемента с высокими эмиссиями. Взамен предлагаемый состав содержит карбонат кальция – вещество, получаемое за счет связывания углекислого газа.

По словам представителей этой компании, один кубический метр их бетона может удерживать 170 килограммов этого газа, вызывающего парниковый эффект.

Другая компания, «Кадзима», уже использует бетон с непосредственным наполнением двуокисью углерода при строительстве дорог и мест для парковки автотранспорта. Теперь она изучает способы использования такого бетона при строительстве зданий.

В Японии водителям экологически чистых автомобилей разрешат бесплатно парковаться в ряде национальных парков.