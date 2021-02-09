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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
SPACEX ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ В ТРЕХ СТРАНАХ
12:12 10.02.2021
Компания SpaceX расширила сферу публичного бета-тестирования услуги спутникового интернета Starlink и начала принимать предварительные заказы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.
Отмечается, что услуга пока доступна только в Великобритании, США и Канаде, однако другие регионы компания планирует начать покрывать уже со следующего года.
На веб-сайте компании подчеркивается, что предварительные заказы "полностью подлежат возмещению", но мелким шрифтом указывается, что "размещение депозита не гарантирует обслуживания".
SpaceX также заявляет, что "выполнение заказов может занять 6 месяцев и более" в зависимости от места расположения пользователей.
Стоимость комплекта Starlink составляет $ 499 плюс доставка, месячная абонентская плата - $ 99. В комплект входит маршрутизатор Wi-Fi и специальный терминал для подключения к спутникам.
Ранее, 4 февраля, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с 18-й партией 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink стартовала на орбиту.
В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.
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