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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЛИШЬ 40 ЦЕНТРОБАНКОВ СТРАН МИРА ОФИЦИАЛЬНО ИМЕЮТ ПРАВО ВЫПУСКАТЬ ЦИФРОВУЮ ВАЛЮТУ - МВФ


11:00 08.02.2021

Лишь 40 центральных банков в мире официально имеют право выпускать цифровую валюту. Центробанки 104 стран могут выпускать только "реальные" банкноты и монеты. А в законодательстве 27 стран нет четко прописанных правил относительно электронных денег. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), проанализировав ситуацию на мировом рынке альтернативных валют.

Понятие цифровой или электронной валюты включает в себя, в частности, криптовалюту (например, биткоин), виртуальную валюту, электронную наличность eCash и другие виды электронных денег, сообщает Центр новостей ООН.

Экономисты Каталина Маргулис и Артур Росси сообщают, что в почти 80% стран выпуск электронных денег Центробанкам либо запрещен, либо на него не существует официального разрешения, то есть он не регулируется законом. При это многие страны в последнее время заявили о своем намерении выпустить цифровую валюту.

Эксперты объясняют, почему использование электронных денег государствами проблематично с юридической точки зрения.

Так, например, для того чтобы считаться законным платежным средством, валюта должна быть доступной для большинства населения. То есть в случае с цифровыми деньгами население должно обладать доступом к «цифровой инфраструктуре» – смартфонам, компьютерам, интернету.

А поскольку правительство не может "заставить" граждан обзавестись этими инструментами, электронная валюта едва ли может получить официальный государственный статус.
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