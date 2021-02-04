Исследователи Университета штата Мэриленд разработали прозрачную древесину для изготовления окон.

«В сравнении со стеклом дерево имеет низкую теплопроводность. Оно легче, прочнее и безопаснее для окружающей среды», - прокомментировал профессор кафедры материаловедения Лянбин Ху, которого цитирует Укринформ со ссылкой на Fast Company.

В ходе исследований было определено, что такой материал имеет лучшую энергоэффективность. Здание, которое оборудовано окнами из новой прозрачной древесины требует меньше энергии для обогрева и охлаждения.

Также материал можно использовать для производства фотоэлектрических элементов для преобразования солнечной энергии. Компания InventWood уже работает над коммерциализацией этой технологии.