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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН РАЗРАБОТАЛИ В США
13:07 04.02.2021
Исследователи Университета штата Мэриленд разработали прозрачную древесину для изготовления окон.
«В сравнении со стеклом дерево имеет низкую теплопроводность. Оно легче, прочнее и безопаснее для окружающей среды», - прокомментировал профессор кафедры материаловедения Лянбин Ху, которого цитирует Укринформ со ссылкой на Fast Company.
В ходе исследований было определено, что такой материал имеет лучшую энергоэффективность. Здание, которое оборудовано окнами из новой прозрачной древесины требует меньше энергии для обогрева и охлаждения.
Также материал можно использовать для производства фотоэлектрических элементов для преобразования солнечной энергии. Компания InventWood уже работает над коммерциализацией этой технологии.
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