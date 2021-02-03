Правительство Южной Кореи выделило в этом году $181,8 млн долларов США на разработку технологий и устройств виртуальной реальности. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap.

Согласно информации Министерства науки и IT, почти треть этих средств пойдет в этом году на поддержку разработки устройств виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), а также для разработки основных технологий для голограмм и расширенной реальности (XR).

В ведомстве добавили, что еще $40 млн будут вложены в развитие VR и AR-услуг, а $18 млн инвестируют в разработку приложений в таких отраслях, как производство и строительство.

Кроме того, $22 млн власти Южной Кореи потратят на информационные услуги, связанные с шопингом и туризмом.