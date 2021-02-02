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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ДЕВЯТЬ СТРАН ЕС ПОЛУЧИЛИ 14 МЛРД ЕВРО ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСА


09:51 03.02.2021

Европейская комиссия выделила 14 млрд евро девяти странам ЕС в рамках четвертого транша финансовой поддержки для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это первая выплата в этом году по программе SURE. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Таким образом, финансовую поддержку получили: Бельгия - 2 млрд евро, Кипр - 229 млн евро, Венгрия - 304 млн евро, Латвия - 72 млн евро, Польша - 4,28 млрд евро, Словения - 913 млн евро, Испания - 1,03 млрд евро, Греция - 728 млн евро и Италия - 4,45 млрд евро.

Решение ЕК позволит европейским странам покрыть расходы, связанные с финансированием национальных схем сокращенного рабочего времени, и другие подобные меры, которые они ввели как ответ на пандемию коронавируса.

С учетом утвержденных 2 февраля выплат 15 государств-членов в общей сложности получат 53,5 млрд евро по программе SURE. После того как все выплаты будут завершены, Бельгия в целом получит 7,8 млрд евро, Кипр - 479 млн евро, Венгрия - 504 млн евро, Латвия - 192 млн евро, Польша - 11,2 млрд евро, Словения - 1,1 млрд евро, Испания - 21,3 млрд евро, Греция - 2,7 млрд евро и Италия 27,4 млрд евро.

При этом государства-члены ЕС по-прежнему могут подавать запросы на получение финансовой поддержки в рамках программы SURE, общий фонд которой составляет до 100 млрд евро.
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