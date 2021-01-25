Турецкие фармацевты разработали назальный спрей, который уничтожает коронавирус за одну минуту. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

«В университете Улудаг в Бурсе был разработан назальный спрей, который может убить коронавирус за одну минуту», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Раствор под названием Genoxyn был разработан учеными в университете Улудаг, они сотрудничали с университетом Чукурова для проверки антимикробного и противовирусного действия препарата.

«Смерть вируса за короткое время означает предотвращение его попадания в клетки и уменьшение количества вируса (в организм - ред.)», - пояснил участник проекта Ахмет Юмит Сабанджи.

Ученые установили, что препарат уничтожает вирус, не повреждая ткани ротовой и носовой полостей.

Первичная формула препарата была разработана около двух лет назад, ее удалось усовершенствовать сейчас с использованием нанотехнологий, после чего был зафиксирован позитивный результат действия в уничтожении коронавируса. Препарат действует не только на COVID-19, но и на другие вирусы, бактерии и грибки.

Как сообщалось, ранее в Турции создали прибор, который на основе передовых оптических технологий диагностирует инфицирование коронавирусом за 10 секунд.