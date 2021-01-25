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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТУРЕЦКИЕ ФАРМАЦЕВТЫ ИЗОБРЕЛИ СПРЕЙ, КОТОРЫЙ УБИВАЕТ КОРОНАВИРУС ЗА МИНУТУ
11:45 26.01.2021
Турецкие фармацевты разработали назальный спрей, который уничтожает коронавирус за одну минуту. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.
«В университете Улудаг в Бурсе был разработан назальный спрей, который может убить коронавирус за одну минуту», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Раствор под названием Genoxyn был разработан учеными в университете Улудаг, они сотрудничали с университетом Чукурова для проверки антимикробного и противовирусного действия препарата.
«Смерть вируса за короткое время означает предотвращение его попадания в клетки и уменьшение количества вируса (в организм - ред.)», - пояснил участник проекта Ахмет Юмит Сабанджи.
Ученые установили, что препарат уничтожает вирус, не повреждая ткани ротовой и носовой полостей.
Первичная формула препарата была разработана около двух лет назад, ее удалось усовершенствовать сейчас с использованием нанотехнологий, после чего был зафиксирован позитивный результат действия в уничтожении коронавируса. Препарат действует не только на COVID-19, но и на другие вирусы, бактерии и грибки.
Как сообщалось, ранее в Турции создали прибор, который на основе передовых оптических технологий диагностирует инфицирование коронавирусом за 10 секунд.
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