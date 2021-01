После начала пандемии коронавируса число людей, вынужденных пользоваться средствами экстремальной социальной помощи, такими как «банки еды», которые бесплатно раздают продукты, выросла на 50% по сравнению с докризисным периодом. Такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.

«Фонд европейской помощи самым обездоленным (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD) предоставляет еду, одежду и другую базовую помощь для тех, кто больше всего нуждается, и финансирует мероприятия по их социальной адаптации. В среднем с 2014 года около 13 миллионов человек пользовались этой системой ежегодно. Согласно данным Европейской федерации банков пищи, спрос на помощь банков пищи увеличился на 50 процентов по сравнению с периодом до появления коронавируса», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В этом контексте Еврокомиссия приветствовала согласование Европарламентом предложения о выделении дополнительной финансовой помощи обездоленным людям в рамках программы REACT-EU (пакета помощи по восстановлению для территорий и равного развития). Эти дополнительные ресурсы будут предоставляться странам-членам для реагирования на социальный и экономический удар, который пандемия коронавируса нанесла европейцам с низким уровнем доходов.

«Нам нужно проявить солидарность с людьми, которые стоят перед бедностью и социальной изоляцией в результате этого кризиса и срочно нуждаются в помощи. Не все мы равны перед пандемией, и наиболее уязвимые из нас страдают больше всего. Это политическое соглашение (о дополнительном финансировании - ред.) - четкий сигнал, что ЕС продолжает поддерживать нуждающихся людей», - заметил по этому поводу Еврокомиссар по вопросам труда и социальных прав Николас Шмит.

В сообщении не называется конкретная сумма, которая будет направлена на помощь обездоленным людям. При этом Еврокомиссия берет на себя обязательства компенсировать на 100 процентов расходы государств-членов ЕС для помощи наиболее уязвимым слоям населения. Такое предложение будет действовать до 2023 года.

Программа REACT-EU предусматривает общее финансирование в объеме 47,5 млрд евро в течение следующих семи лет. Она является частью Европейского инструмента восстановления «Новое поколение ЕС» емкостью в 750 млрд евро. Эти деньги, заимствованные Еврокомиссией на финансовых рынках, предоставляются странам-членам в форме грантов и кредитов, по их запросу.

Упомянутая инициатива помощи бедным с использованием REACT-EU призвана дополнить программы социального восстановления, предусмотренные многолетним бюджетом ЕС на 2021-2027 годы.

Упомянутая программа FEAD позволяет предоставлять обездоленным европейцам очень ощутимую помощь. В частности, она была использована во время коронакризиса для доставки продовольственных пакетов людям с ограниченными возможностями и тем, кто старше 65 лет в Болгарии. Во Франции каждая четвертая порция в «социальных столовых» финансируется Евросоюзом. В Португалии специализированный социальный проект позволяет ежемесячно оказывать помощь свыше 1200 семьям в Лиссабоне. За счет FEAD также финансируются программы по предоставлению медицинской и социальной помощи более чем 1700 гражданам Румынии, включая бездомных и безработных, временно проживающих на территории Швеции.

В декабря 2020 года ЕС принял многолетний бюджет на 2021-2027 годы, а также финансовый инструмент восстановления после коронакризиса «Новое поколение ЕС». Для формирования такого инструмента восстановления Еврокомиссия получила полномочия позаимствовать 750 млрд евро на внешних финансовых рынках. Из этих денег 390 млрд евро будут направлены на бесплатную поддержку, помощь с возвращением через финансовые инструменты, через государственные гарантии или другие подобные финансовые программы. Еще 360 млрд евро предусмотрено для предоставления странам-членам ЕС в виде кредитов.