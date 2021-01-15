Итальянская компания Lazzarini Design Studio показала дизайн люксовой яхты Pagurus. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал New Atlas.

«Мы решили назвать ее Pagurus, что на латыни означает краб», - заявили в компании.

Стоимость одного экземпляра составляет 24 миллиона евро.

Отмечается, что 25-метровая яхта передвигается по воде благодаря солнечной энергии, которую абсорбируют солнечные панели, находящиеся на внешней части Pagurus.

Всего яхта, с весом в 53 тысячи кг, может разместить до 8 гостей и 4 членов экипажа. На ее борту установлены пять комнат, среди которых кухня, ванная комната и зона для отдыха.

Максимальная скорость Pagurus равна 28 км в час благодаря двум двигателям с мощностью в 890 лошадиных сил.