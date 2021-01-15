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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В ИТАЛИИ ПОКАЗАЛИ ДИЗАЙН СУПЕРЪЯХТЫ-КРАБА НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
13:40 16.01.2021
Итальянская компания Lazzarini Design Studio показала дизайн люксовой яхты Pagurus. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал New Atlas.
«Мы решили назвать ее Pagurus, что на латыни означает краб», - заявили в компании.
Стоимость одного экземпляра составляет 24 миллиона евро.
Отмечается, что 25-метровая яхта передвигается по воде благодаря солнечной энергии, которую абсорбируют солнечные панели, находящиеся на внешней части Pagurus.
Всего яхта, с весом в 53 тысячи кг, может разместить до 8 гостей и 4 членов экипажа. На ее борту установлены пять комнат, среди которых кухня, ванная комната и зона для отдыха.
Максимальная скорость Pagurus равна 28 км в час благодаря двум двигателям с мощностью в 890 лошадиных сил.
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