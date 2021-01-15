ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


HYUNDAI ПОСТРОИТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ЗАВОД ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


11:56 16.01.2021

Южнокорейская компания Hyundai построит в Китае свой первый зарубежный завод, на котором будут производить системы на водородных топливных элементах. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap.

Начиная со второй половины следующего года, компания ежегодно будет производить 6500 систем топливных элементов для автомобилей на водороде в южном китайском городе Гуанчжоу.

В Hyundai также добавили, что увеличение производства будет зависеть от будущего спроса на рынке.

Само строительство завода, 100-процентным владельцем которого будет Hyundai, начнется уже в следующем месяце. Общая сумма инвестиций пока неизвестна.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2021
валюта курс
EUR 3.1017
USD 2.5560
RUB 3.4826
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1017 -0.0244
USD 2.5560 -0.0161
RUB 3.4826 -0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0820 3.0900
USD 2.5510 2.5550
RUB 3.4570 3.4750
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2060 1.2130
EUR/RUB 88.9000 89.5000
USD/RUB 73.6000 74.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте