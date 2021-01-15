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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
HYUNDAI ПОСТРОИТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ЗАВОД ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
11:56 16.01.2021
Южнокорейская компания Hyundai построит в Китае свой первый зарубежный завод, на котором будут производить системы на водородных топливных элементах. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap.
Начиная со второй половины следующего года, компания ежегодно будет производить 6500 систем топливных элементов для автомобилей на водороде в южном китайском городе Гуанчжоу.
В Hyundai также добавили, что увеличение производства будет зависеть от будущего спроса на рынке.
Само строительство завода, 100-процентным владельцем которого будет Hyundai, начнется уже в следующем месяце. Общая сумма инвестиций пока неизвестна.
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