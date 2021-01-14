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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ГЕРМАНИЯ МОЖЕТ ВВЕСТИ «МЕГАЛОКДАУН»
10:10 15.01.2021
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает целесообразным еще более усилить действующие ограничительные меры с целью затормозить распространение коронавируса в стране.
На видеоконференции с премьерами федеральных земель 20 января она планирует убедить их в необходимости введения «мегалокдауна», передает Укринформ со ссылкой на инсайдерскую информацию издания Bild.
Как стало известно таблоиду, «общественная жизнь вскоре должна полностью остановиться» вследствие опасений относительно распространения новых мутаций COVID-19. Это предполагает, в частности, полное прекращение движения общественного транспорта по всей стране и запрет выхода из дома без уважительной причины круглосуточно. Цель - исключить возможность путешествий и однодневных поездок.
Работать в режиме хоум-офис надо будет везде, где это возможно. Школы и детсады будут закрыты.
По данным источников, новый "мегалокдаун" должен длиться до конца февраля.
Как сообщалось, действующие меры рассчитаны до конца января. Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер предположил в четверг ухудшение эпидемиологической ситуации в ближайшее время. Он также отметил, что нынешний локдаун не работает так хорошо, как весенний.
Меркель на днях заявила о том, что немцев ожидают «8-10 очень тяжелых недель».
На жестких мерах настаивают Меркель, премьеры земель Северный Рейн-Вестфалия, Саксония, Баден-Вюртемберг и Бавария.
В течение среды в Германии был зафиксирован рекорд суточной смертности от коронавируса - 1244. Всего с 27 января прошлого года в Германии было подтверждено 1978590 случаев инфицирования. Умерли за это время 43 881 человек.
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