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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ВОЗ СРОЧНО СОЗЫВАЕТ КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ИЗ-ЗА МУТАЦИИ КОРОНАВИРУСА
10:41 14.01.2021
Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ соберется на две недели раньше, в четверг, 14 января, чтобы обсудить мутации коронавируса из ЮАР и Британии, которые быстро распространились по меньшей мере в 50 странах и вызвали тревогу общества. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNA.
Обычно комитет собирается каждые три месяца, но в ВОЗ заявили, что генеральный директор Тедрос Гебреесус перенес встречу «для рассмотрения вопросов, требующих срочного обсуждения».
Обнаруженные в декабре новые штаммы вируса, значительно заразнее, чем штамм, который появился в Китае в 2019 году, появляются из-за растущего количество вирусов, что заставляет многие страны вводить новые ограничения.
Комитет экспертов возглавляет француз Дидье Уссэн, его рекомендации будут опубликованы после заседания.
В мире по состоянию на утро 14 января зафиксировано более 92,7 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 66,2 млн человек.
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