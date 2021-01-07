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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЫДЕЛЯЕТ ТРИ МИЛЛИАРДА ФУНТОВ НА ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


09:53 12.01.2021

Великобритания выделяет по меньшей мере 3 млрд фунтов на сохранение биоразнообразия. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на 4-м саммите «Одна планета для биоразнообразия», который проходит в Париже в виртуальном формате.

«Соединенное Королевство уже играет ведущую роль в этом (защите окружающей среды - ред.), взяв обязательства защитить 30% нашей земли и океана к концу десятилетия и выделить сегодня по меньшей мере 3 млрд фунтов на поддержку природы и биоразнообразия», - заявил Джонсон, которого цитирует Укринформ.

По его словам, если сейчас не достичь целей в борьбе с климатическими изменениями, в устойчивом развитии, предотвращении пандемии, то это будет нести большие угрозы в обеспечении человечества пищей, водой и воздухом.

Британский премьер призвал глобальное сообщество к совместным действиям в привлечении инвестиций для защиты общей планеты и утверждения процветающей, богатой и разнообразной жизни на ней.
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