|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЫДЕЛЯЕТ ТРИ МИЛЛИАРДА ФУНТОВ НА ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
09:53 12.01.2021
Великобритания выделяет по меньшей мере 3 млрд фунтов на сохранение биоразнообразия. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на 4-м саммите «Одна планета для биоразнообразия», который проходит в Париже в виртуальном формате.
«Соединенное Королевство уже играет ведущую роль в этом (защите окружающей среды - ред.), взяв обязательства защитить 30% нашей земли и океана к концу десятилетия и выделить сегодня по меньшей мере 3 млрд фунтов на поддержку природы и биоразнообразия», - заявил Джонсон, которого цитирует Укринформ.
По его словам, если сейчас не достичь целей в борьбе с климатическими изменениями, в устойчивом развитии, предотвращении пандемии, то это будет нести большие угрозы в обеспечении человечества пищей, водой и воздухом.
Британский премьер призвал глобальное сообщество к совместным действиям в привлечении инвестиций для защиты общей планеты и утверждения процветающей, богатой и разнообразной жизни на ней.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2021
Курсы в банках
на 12.01.2021
Конвертация в банках
на 12.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте