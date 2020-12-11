Глава ООН Антониу Гутерриш призвал создать Глобальную коалицию по достижению углеродной нейтральности к середине нынешнего века.

Для этого к 2030 году объемы глобальных эмиссий парниковых газов должны сократиться по сравнению с уровнем 2010 года на 45%. Это необходимо для того, чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию, сообщает центр новостей ООН.

Пока же, напомнил Гутерриш, с конца XIX века температура выросла уже на 1,2.

"Не изменив курс, мы неизбежно придем к потеплению на 3 градуса. "Неужели кто-то еще сомневается в том, что мы оказались в чрезвычайной ситуации?", - обратился генеральный секретарь к участникам виртуального саммита, проходящего в пятую годовщину принятия Парижского соглашения по климату, и предложил срочно принять необходимые меры: установить цену на углерод; прекратить финансирование и субсидирование производства ископаемого топлива; отказаться от строительства угольных электростанций; облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей; сделать обязательной декларацию финансовых рисков, связанных с климатом; включать цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные решения и стратегии.

О намерении достичь "нетто-нулевых эмиссий" к 2050 году уже объявили Европейский союз, Великобритания, Япония и Республика Корея, а также еще более 110 стран. Китай заявил, что сделает это до 2060 года. Гутерриш надеется, что на нынешнем саммите о подобных обещаниях заявят и другие страны.

По условиям Парижского соглашения, его участники должны каждые пять лет пересматривать свои добровольные национальные планы по борьбе с изменением климата в сторону "повышения взятых обязательств" и официально представлять их на ежегодной конференции по климату.

По словам главы ООН, все больше стран берут обязательства достичь нулевых выбросов, деловые круги понимают преимущества устойчивого развития, более зелеными - в прямом и переносном смысле - становятся города, к климатическому движению присоединяется молодежь и берет на себя ведущую роль.