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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ПОЛЬША И ВЕНГРИЯ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ДОСТИГЛИ ЖЕЛАЕМОГО В ПЕРЕГОВОРАХ О БЮДЖЕТЕ ЕС


10:27 11.12.2020

Польша и Венгрия удовлетворены решением глав государств и правительств ЕС по общему бюджету на 2021-2027 годы и финансовому инструменту восстановления после коронакризиса. Об этом на пресс-конференции после заседания Совета ЕС в Брюсселе сообщили главы правительств Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан.

"Бюджетные переговоры нам принесли очень хороший результат, очень хороший бюджет", - заявил Моравецкий, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что Польше и Венгрии удалось добиться того, чтобы вопросы бюджета были полностью отделены от проблемы верховенства права.

Евросоюз в течение нескольких недель не мог прийти к политическому консенсусу относительно многолетнего бюджета на 2021-2027 годы и финансового механизма восстановления «Новое поколение ЕС». На пути стояла позиция Венгрии и Польши, которые выразили возражения против привязки финансовой помощи ЕС для преодоления последствий коронакризиса к соблюдению принципов верховенства права.
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