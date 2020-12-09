Американская компания Aptera Motors запускает в производство электромобиль с солнечными панелями, который среднестатистическому водителю вообще не нужно будет заряжать.

Такой фантастический результат удалось добиться за счет того, что электромобиль Aptera тратит на 1,6 километра всего 100 Ватт*часов энергии (это столько же, сколько потребляет 100-Ваттная лампочка накаливания за 1 час работы). В тандеме с 3-мя квадратными метрами солнечных панелей, размещенных на кузове электромобиля, вообще без подзарядки можно проезжать до 60 километров в день, пишет energo.guru.

Безусловно, такого результата можно добиться в солнечных регионах, при условии парковки под открытым небом и ежедневном пробеге до 60 км, но сама возможность ездить «бесплатно» впечатляет. Для тех же, кто планирует ездить больше, электромобиль тоже будет крайне удобным: производитель обещает пробег на одной зарядке до 1600 километров.

Не обошлось, конечно, и без компромиссов – электромобиль Aptera сможет вместить всего двоих водителя и пассажира. Еще одно маленькое место может быть использовано для размещения животного или небольшого багажа.

Цена электромобиля стартует с $25 900. При этом самый навороченный вариант обойдется более чем в $46 тыс. Поставка первых экземпляров запланирована на 2021 год.