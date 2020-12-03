В результате пандемии COVID-19 в первом полугодии текущего года в двух третях стран, предоставивших официальную статистику, средний размер ежемесячной заработной платы сократился или рос очень медленно. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Эксперты считают, что кризис будет и дальше оказывать негативное влияние на показатели заработной платы, сообщает центр новостей ООН.

При этом более позитивные данные, поступившие из одной трети стран, объясняются тем, что многие там потеряли работу, поэтому показатель средней заработной платы увеличился. В странах, принявших меры для защиты рынка труда, массовых потерь рабочих мест удалось избежать, но там снизился показатель средней заработной платы.

Во всех случаях особенно пострадали женщины и низкооплачиваемые работники. Если не считать временную финансовую помощь, доходы женщин в 28 европейских странах, например, снизились на 8,1%, а мужчин – лишь на 5,4%. Половина низкооплачиваемых работников в тех же странах потеряли 17,3% своего дохода, опять же, не считая временных пособий.

"Рост неравенства, связанный с пандемией COVID-19, может привести к нищете, а также социальной и экономической нестабильности", – отметил глава МОТ Гай Райдер.

В целом по всему миру объем средней заработной платы снизился на 6,5%, однако финансовая помощь государств компенсировала примерно 40% этих потерь.

Райдер призывает правительства при восстановлении экономики ставить во главу угла интересы рядового жителя страны. По его словам, необходимо разработать политику, которая позволила бы сохранить рабочие места и защитить предпринимателей, но при этом сократить неравенство.

Авторы доклада проанализировали систему, по которой устанавливается размер минимальной заработной платы, – важного инструмента в борьбе с неравенством, существующего в 90% стран-членов МОТ. Однако и до пандемии около 266 млн человек – 15 процентов тех, кто получает зарплату, – зарабатывали меньше установленного законом минимума. Это происходило либо из-за нарушений со стороны работодателя, либо в связи с тем, что человек работал в неформальном секторе. Женщины чаще, чем мужчины, оказываются в подобном положении.