Китайский автопроизводитель GAC (Guangzhou Automobile Group) заявил о скором тестировании графеновых автомобильных аккумуляторов, способных менее чем за 10 минут заряжаться на 85%.

Тестирование планируют начать уже в этом году, пишет energo.guru.

Если заявление GAC правдиво, то время на зарядку электромобиля будет вполне сопоставимо с временем, требуемым на заправку авто с ДВС. А это способно совершить революцию в автомобильной промышленности.

Еще в мае текущего года GAC объявили о завершении лабораторных исследований и намерении установить графеновые батареи на серийные автомобили линейки Aion. Работа над технологией началась в 2014 году, и за 6 лет был разработан концепт «супер-быстро заряжаемой батареи».

Распространение электрокаров сдерживается тремя факторами: относительно высокой ценой, недостаточным запасом хода и долгой зарядкой. Все эти проблемы относятся к одному элементу электрокара – батареям. Та компания, которая сможет начать производить недорогие батареи с высоким запасом хода и быстрой зарядкой, сможет стать лидером отрасли.