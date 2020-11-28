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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
КИТАЙСКАЯ GAC ЗАВЕРШАЕТ РАЗРАБОТКУ ГРАФЕНОВЫХ АВТОБАТАРЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАРЯЖАТЬСЯ НА 85% ВСЕГО ЗА 8 МИНУТ
13:13 30.11.2020
Китайский автопроизводитель GAC (Guangzhou Automobile Group) заявил о скором тестировании графеновых автомобильных аккумуляторов, способных менее чем за 10 минут заряжаться на 85%.
Тестирование планируют начать уже в этом году, пишет energo.guru.
Если заявление GAC правдиво, то время на зарядку электромобиля будет вполне сопоставимо с временем, требуемым на заправку авто с ДВС. А это способно совершить революцию в автомобильной промышленности.
Еще в мае текущего года GAC объявили о завершении лабораторных исследований и намерении установить графеновые батареи на серийные автомобили линейки Aion. Работа над технологией началась в 2014 году, и за 6 лет был разработан концепт «супер-быстро заряжаемой батареи».
Распространение электрокаров сдерживается тремя факторами: относительно высокой ценой, недостаточным запасом хода и долгой зарядкой. Все эти проблемы относятся к одному элементу электрокара – батареям. Та компания, которая сможет начать производить недорогие батареи с высоким запасом хода и быстрой зарядкой, сможет стать лидером отрасли.
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