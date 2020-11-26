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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


TOYOTA ЗАПАТЕНТОВАЛА ДРОН ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ХОДУ


13:20 26.11.2020

Японский автопроизводитель Toyota разрабатывает беспилотный дрон-заправщик для автомобилей. Он сможет заправлять или заряжать автомобили на бензине, водороде или электричестве.

Информация о разработке стала известна после того, как Toyota зарегистрировала патент на соответствующую разработку, пишет energo.guru.

Согласно заявке, дрон будет работать по принципу Uber: через специальное приложение водитель вызывает дрон, который находит клиента по гео-метке. Заправлять или заряжать автомобиль дрон сможет прямо на ходу.

В Toyota говорят, что всегда будет ощущаться недостаток в инфраструктуре водородных и электрических заправок, поэтому мобильные заправки могут быть отличной альтернативой для владельцев «зеленых» автомобилей.

Кроме того, в Toyota предлагают использовать заправочные дроны в качестве рекламных носителей. По их представлению, такие беспилотники в будущем будут занимать заметную долю в дорожном траффике, и из них можно сделать эдакие «биллборды на колёсах», которые будут хорошо заметны водителям и пассажирам.
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