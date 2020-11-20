Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги бедным странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года. Обращаясь с видеопосланием к Международному финансовому форуму в Китае, он настоятельно рекомендовал в ходе восстановления выделять больше международных ресурсов на цели здравоохранения и образования, а также на долгосрочные проекты по устойчивому развитию.

"Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее", - заявил Гутерриш, которого цитирует пресс-центр новостей ООН.

Он добавил, что без международного финансирования здесь не обойтись. Ведь сегодня, по его словам, страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.

Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений

"Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы", - подчеркнул Гутерриш. Генеральный секретарь предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной "суверенных дефолтов". В этой связи Гутерриш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отстрочить их погашение.

Гутерриш подчеркнул, что нынешний кризис выявил необходимость в новом "общественном договоре", который должен быть ориентирован на достижение глобальных общественных благ. Одним из них Гутерриш назвал вакцину от COVID-19, которая должна быть доступной каждому. Он напомнил об инициативе ООН ACT-Accelerator - проекта по разработке и распределению тестов на коронавирус, лекарств и вакцин. Для ее реализации необходимо собрать $35 млрд.