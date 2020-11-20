|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В ЭМИРАТАХ НАШЛИ НОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
11:00 23.11.2020
Высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов (SPC) заявил об обнаружении бассейна нетрадиционной нефти, объем которого, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Khaleej Times.
Новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби.
В ходе заседания члены SPC также договорились об увеличении резервов традиционной нефти на 2 миллиарда баррелей.
Отмечается, что также на совещании был утвержден рекордный план нефтяной компании Абу-Даби ADNOC относительно капитальных расходов на сумму 448 млрд дирхам (примерно $122 млрд) в течение следующих пяти лет. Такой план позволит компании «разумно» расти.
ADNOC планирует в течение этого периода влить в экономику ОАЭ 160 млрд дирхам (44 млрд долларов США).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2020
Курсы в банках
на 23.11.2020
Конвертация в банках
на 23.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте