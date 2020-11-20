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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ДОБИТЬСЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРИМЕРНО МИЛЛИАРДА ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ ПООБЕЩАЛИ 115 СТРАН МИРА


09:54 23.11.2020

Многие страны взяли на себя обязательство восстановить в общей сложности до 1 миллиарда гектаров земель, площади, примерно равной по размеру территории Китая, говорится в новом исследовании ЮНЕП, выпущенном в связи с запуском Десятилетия восстановления экосистем: 2021-2030 годы.

Авторы этого исследования отмечают, что в случае возрождения огромных массивов экосистем — сельскохозяйственных угодий, лугов и лесов — государства смогут добиться значительных успехов в борьбе с изменением климата, деградацией земель и утратой биоразнообразия, а также в достижении Целей в области устойчивого развития в целом, сообщает пресс-центр новостей ООН.

На сегодня уже 115 стран взяли на себя обязательства по восстановлению земель в соответствии с основными международными природоохранными конвенциями, Парижским соглашением по климату и национальными стратегиями в области биоразнообразия. Все эти планы призваны предотвратить деградацию и обезлесение земель.

По предварительным оценкам, будет восстановлено от 765 миллионов до 1 миллиарда гектаров. Почти половина территории, подлежащей возрождению, находится в Африке к югу от Сахары. Многие обязательства касаются угодий и лесонасаждений в Азии и Латинской Америке.

Десятилетие восстановления экосистем ООН — это возможность перевести существующие и новые обязательства в необходимые действия на местах. Для реализации намеченных планов в период до 2030 года потребуется около $1 трлн.

По мнению экспертов, возрождение экосистем будет способствовать восстановлению экономики, что приведет к созданию миллионов зеленых рабочих мест. Возрождение наземных экосистем, таких как сельскохозяйственные угодья, луга, леса, водно-болотные угодья и торфяники, восстановит их способность накапливать углерод и сокращать выбросы парниковых газов. При правильной реализации намеченных планов усилия по возрождению экосистем помогут предотвратить стремительное сокращение флоры и фауны, повысить плодородие почвы и уменьшить дефицит воды. К тому же хорошо функционирующие природные экосистемы имеют ключевое значение в борьбе с зоонозными инфекциями, такими как COVID-19.
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