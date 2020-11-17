Совет министров ЕС по европейским делам на встрече в формате телеконференции не смог прийти к согласию относительно формирования многолетнего бюджета Евросоюза. Об этом на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи, которая длилась почти 8 часов, рассказал представитель Немецкого председательства ЕС Михаэль Рот.

«Мы обменялись информацией о состоянии переговоров вокруг многолетней финансовой перспективы (MFF) и пакета обновления «Следующее поколение ЕС», в связи с диалогом верховенства права. Мы не смогли получить надежду на достижение консенсуса в ходе этого заседания. Но, поскольку мы уже достигали компромисса с Европарламентом по этому вопросу, у меня есть ощущение, что мы имеем основу для прорыва. Поэтому ЕС сможет выполнить собственные обязательства, и все граждане получат необходимую помощь», - отметил Рот, которого цитирует Укринформ.

Он подчеркнул: страны, которые не поставили подпись под компромиссным решением по применению механизма восстановления «Новое поколение ЕС», должны осознавать, что в конечном итоге именно их гражданам придется платить высокую цену, если европейские лидеры не смогут добиться успеха в этом вопросе. По его словам, Немецкое председательство призвало страны действовать в интересах всех граждан Евросоюза.

Политик отметил, что обсуждение вопроса верховенства права было ключевым в ходе встречи европейских министров. При содействии Немецкого председательства создан диалог ЕС, который будет проводить мониторинг соблюдения верховенства права во всех странах Евросоюза, без какой-либо предвзятости или дискриминации. Во время встречи во вторник министры смогли провести такой анализ в отношении пяти стран - Бельгии, Болгарии, Дании, Эстонии и Чехии. Целью рассмотрения, по словам Рота, было выявление сфер для возможного улучшения, обмен опытом и устранения недоразумений.

«Диалог в сфере верховенства права является ключевым пунктом. Это новый инструмент, который мы хотим ввести, чтобы было общее понимание, чем является Евросоюз. Это не только «Союз валют», это также, по факту, «Союз верховенства права», и это должно быть понятным для каждого», - сказал представитель Немецкого председательства Евросовета.

По его словам, представители будущего председательства ЕС - Португалии и Словении - выразили желание поддержать процесс утверждения такого нового диалога, поэтому Немецкое председательство надеется оставить преемникам новый инструмент, который позволит принять меры, чтобы достичь общего понимания среди стран ЕС по содержанию верховенства права.

Постоянные представители стран ЕС на уровне послов утвердили условия распределения средств бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и фонда восстановления после COVID-19. Принцип соблюдения верховенства права при распределении средств был поддержан большинством стран ЕС. Две страны выразили оговорки относительно применения одного из элементов финансового пакета, но при этом не отвергали общих договоренностей.

Накануне министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что его страна должна наложить вето на бюджет ЕС на 2021-2027 годы. О готовности к такому же шагу сказал и представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Европейские институты уже долгое время высказывают критику в адрес Венгрии и Польши за нарушение принципов верховенства права, в частности в вопросах независимости судебной ветви власти, соблюдения свободы слова и других гражданских свобод.