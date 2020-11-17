ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


В ЕВРОСОЮЗЕ УТВЕРДИЛИ МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА


14:52 17.11.2020

Послы стран ЕС утвердили распоряжение об условиях распределения средств бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и фонда восстановления после COVID-19. Об этом сообщает Укринформ.

Пресс-секретарь Немецкого председательства в ЕС Себастьян Фишер подтвердил в Твиттере, что принцип верховенства права при распределении средств поддержан большинством стран.

Он также отметил, что две страны выступили против одного элемента пакета, но не против общих договоренностей по распределению средств ЕС.

"Две страны ЕС выразили предостережение, что они выступают против первого элемента общего пакета, но не против сути многолетних финансовых рамок ЕС", - заявил Фишер.

Как сообщалось, послы Польши и Венгрии на заседании выступили против привязки принципов верховенства права к распределению европейских средств.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша должна наложить вето на бюджет ЕС на 2021-2027 годы. О готовности к такому же шагу заявил и представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Европейские институты критикуют Венгрию и Польшу за нарушение принципов верховенства права, в частности в вопросах независимости судебной ветви власти.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2020
валюта курс
EUR 3.0348
USD 2.5614
RUB 3.3288
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0311 -0.0037
USD 2.5559 -0.0055
RUB 3.3493 +0.0205
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0320 3.0390
USD 2.5560 2.5610
RUB 3.3330 3.3450
подробнее

Конвертация в банках
на 17.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 90.6000 91.3000
USD/RUB 76.4000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте