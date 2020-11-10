Заведения торговли в Австрии с 11 ноября будут завершать работу не позднее 19.00. Соответствующее постановление приняло во вторник Министерство здравоохранения, сообщает Укринформ.

"Такое ужесточение мер по предупреждению распространения COVID-19 стало необходимым ввиду резкого увеличения количества случаев заболевания", - прокомментировал решение глава Минздрава Рудольф Аншобер.

Решение принято, чтобы обеспечить соблюдение гражданами требования о запрещении выхода из дома после 20.00.

Согласно ему, магазины и супермаркеты в Австрии будут закрываться не в 20.00, а на час раньше. В то же время это не распространяется на небольшие (площадью не более 80 кв. м) торговые точки на АЗС, вокзалах и в аэропортах.

За прошедшие сутки в Австрии зафиксировано 6 120 новых случаев инфицирования коронавирусом. Свыше 3,5 тыс. больных находятся в больницах, из которых почти 500 - отделениях интенсивной терапии.

В Австрии с 3 ноября и до конца месяца введен локдаун. В частности, выход из дома в период с 20.00 до 06.00 разрешен только для того, чтобы добраться на работу, либо для удовлетворения основных потребностей - покупки продуктов или лекарств, чтобы помочь другим людям, для пробежки, прогулки либо выгула собаки.

Запрещены встречи между представителям более двух домохозяйств.

Отменены все культурные и спортивные мероприятия, закрыты музеи, выставки и кинотеатры, а также театры, оперные и концертные залы, не работают фитнес-залы и бассейны.

До конца ноября закрылись бары и ночные клубы, ресторанам и кафе разрешено торговать едой на вынос. Отели не принимают туристов, но могут размещать людей в командировке.

В то же время заведения розничной торговли и сферы услуг продолжают работать.

Учащиеся старших классов и студенты переведены на дистанционное обучение. Но младшие и средние классы продолжают ходить в школу, работают детсады.

Общественный транспорт не останавливался с начала пандемии.

Правительство Австрии также приняло отдельный пакет финансовой помощи всем учреждениям, которых затронет новый локдаун: им будет компенсировано 80% прибыли, которую они имели за ноябрь 2019 года.