Переговорщики Немецкого председательства ЕС и европейские депутаты пришли к компромиссному политическому решению относительно структуры многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы, которое может получить поддержку всего Европарламента. Такая информация обнародована на сайте Европейского Совета.

«Соглашение было достигнуто по результатам интенсивных консультаций с Европарламентом и Еврокомиссией, которые продолжались с конца августа. Документ дополняет широкий финансовый пакет в 1824,3 млрд евро, который был принят в результате переговоров с лидерами ЕС в июле, и состоит из следующей многолетней финансовой перспективы (MFF) - 1074,3 млрд евро и 750 млрд евро временного инструмента восстановления «Следующее поколение ЕС», в ценах 2018 года», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как отмечается, политический финансовый пакет, согласованный с Европарламентом, предусматривает целевое усиление отдельных программ ЕС, включая Horizon Europe (исследования), EU4Health (здравоохранение) и Erasmus+ (образование) за счет дополнительных 15 млрд евро.

Пакет содержит также ряд регуляторных мер, включающих более гибкий порядок реагирования ЕС на непредвиденные нужды, широкое привлечение бюджетных органов к контролю за расходами в рамках инструмента «Следующее поколение ЕС», более амбициозные программы по мониторингу и сохранению биологического разнообразия, в борьбе с климатическими изменениями и в обеспечении гендерного равенства.

Достигнутое компромиссное решение будет представлено странам-членам ЕС для оценки и согласования в соответствии с установленными целями относительно обеспечения стабильности европейского бюджета.

Как сообщалось, 21 июля после четырехдневного переговорного марафона лидеры стран ЕС согласовали пакет восстановления европейской экономики после кризиса коронавируса. Этот пакет состоял из многолетнего бюджета ЕС (MFF) на 2021-2027 годы емкостью 1,074 триллиона евро, и фонда восстановления «Следующее поколение ЕС» в 750 млрд евро, которые Еврокомиссия должна занять на международном рынке капиталов.

23 июля во время слушаний в Европарламенте депутаты подвергли представленный проект бюджета жесткой критике вследствие сокращения финансирования ключевых программ ЕС в сферах здравоохранения, образования, реализации целей «Зеленого соглашения» и цифровой трансформации. С тех пор продолжался переговорный процесс с участием Европарламента, Европейского совета и Еврокомиссии по поиску компромиссного решения.