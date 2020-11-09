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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
HONDA ЗАКРЫВАЕТ ПРОДАЖУ ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
09:55 10.11.2020
Honda приняла решение о закрытии продаж дизельных авто в Британии на протяжении ближайших недель. После этого в автосалонах Туманного Альбиона будут доступны только гибридные или электрические модели Honda.
Сейчас автосалоны продают последние экземпляры Honda HR-V. Когда они закончатся, в линейке Honda для Британии останутся гибридные и электрические CR-V, Jazz и Honda E, пишет energo.guru.
Honda E – это полностью электрическая модель, представленная осенью 2019 года. После презентация компания собрала 40 тысяч предзаказов от клиентов из Европы. Модели CR-V и Jazz имеют гибридный двигатель, который может работать в трех разных режимах: только на электричестве, только в режиме ДВС, и в комбинированном режиме.
Honda планирует производить дизельные двигатели для Европы до 2022 года. После этого примеру Британии последуют все страны ЕС и Honda в Европе будет продавать исключительно «зеленые» автомобили.
Вначале Honda планировала прекратить производство ДВС к 2025 году, но сейчас пересмотрела планы и реализовывает стратегию «чистого» транспорта в ускоренном темпе.
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