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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


СИНГАПУР ПОСТРОИТ ГОРОД НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ


10:26 03.11.2020

Власти Сингапура планируют построить «город будущего» с максимальным использованием возобновляемых источников энергии, подземными дорогами и обширными зелеными зонами.

Первую партию домов в городе Тенга (такое название получил новый проект) планируют сдать совсем скоро – в конце 2022 года. Купить квартиру в новом городе можно было уже с 2018 года. В первой партии 42 тысячи квартир, пишет energo.guru.

В будущем экогороде по возможности максимальное количество электротехники будет работать от солнечной энергии, а солнечные панели разместят на крышах всех домов.

Город разделят на 5 тематических зон – сельская местность, лес, сад и т.д. По центру города будет проходить коридор из деревьев шириной 100 метров и длиной 5 километров, который соединят с центральным заповедным парком острова.

Железные дороги, подъездные пути и автодороги разместят под землей. Таким образом, надземное пространство хотят отдать на откуп пешеходам и велосипедистам. Под землей же будут размещаться и парковки со станциями зарядки для электрокаров.

Город Тенга станет «самым зеленым» проектом, когда-либо воплощенным Сингапуром.
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