Энергетическая группа Iberdrola и испанское подразделение Volvo подписали соглашение о кооперации с целью поддержки «зеленой» мобильности.

Владельцы линейки автомобилей Volvo Recharge смогут заряжать свои электромобили практически бесплатно, пишет energo.guru.

Клиенты обеих компаний смогут воспользоваться специальным тарифным планом Iberdrola Electric Vehicle Plan, который позволит проезжать на электромобиле 1000 км всего за 5 евро. Это дешевле, чем любое другое предложение в мире.

Кроме того, в Iberdrola заверяют, что заряжать электромобили будут исключительно «зеленой» энергией, полученной от солнечных и ветровых станций, а также других источников возобновляемой энергии.

Iberdrola намерена инвестировать в проект по развитию инфраструктуры для электрокаров 150 миллионов евро. В рамках проекта планируется создать сеть из 150 тысяч зарядных станций. Зарядные пункты можно будет встретить каждые 50 километров.

Год назад Volvo достигла своей цели – иметь электрическую версию каждой своей модели. Следующая цель: уменьшение углеводородного следа своих автомобилей на 40% до 2025 года.